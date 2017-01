Apocalypse Now – Spiel zum Filmklassiker auf Kickstarter

Apocalypse Now aus dem Jahre 1979 gilt als einer der grausamsten und besten Kriegsfilme aller Zeiten. Der Streifen von Regisseur Francis Ford Coppola könnte nun in einem Videospiel neu aufleben, denn eine entsprechende Versoftung hat ihren Weg auf die Crowdfunding-Plattform Kickstarter gefunden.

Apocalypse Now – The Game auf Kickstarter

Dazu hat sich Coppolas Filmstudio American Zoetrope mit einigen großen Namen der Videospieleindustrie zusammengetan. Spielerisch beschreiben die Entwickler Apocalypse Now als „psychologisches Survival Horror RPG„.

Für die Umsetzung des Titels konnte das Studio Schöpfer, Designer, Autoren und Produzenten gewinnen, die unter anderem an Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwinter Nights 2, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Everquest, DC Universe Online, PlanetSide, PlanetSide 2, Star Wars Galaxies und weiteren großen Spielen mitgearbeitet haben.

Insgesamt 900.000 US-Dollar sind für die Realisierung des Spiels mindestens notwendig. Die Kampagne findet ihr auf Kickstarter.