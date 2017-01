Angespielt: Ultra Street Fighter II – The Final Challengers

Ultra Street Fighter II – The Final Challengers setzt zum Angriff auf die Nintendo Switch an! Vor über 25 Jahren landete Capcom mit Street Fighter II auf dem Super Nintendo einen der größten Hits ihrer bisherigen Geschichte. Für viele von uns ist der Prügelhit auf dem SNES bis heute noch der Inbegriff vieler harter Duelle mit Freunden gemeinsam an der Konsole. Nun kehrt der Klassiker unter dem Namen Ultra Street Fighter II: The Final Challengers in einer neuen Version auf die Nintendo Switch zurück und will alte Gefühle wecken. Wir konnten das Spiel bereits anspielen und schwelgen bereits in nostalgischen Gefühlen.

Round 1 – Fight!

Die uns zum Anspielen bereitgestellte Demo zu Ultra Street Fighter II – The Final Challengers bot bisher lediglich die Möglichkeit im Duell gegen einen zweiten Spieler in den Ring zu steigen. Die neueste Version von Street Fighter II bietet auf der Nintendo Switch viele bekannte Gesichter wie Ryu, Ken, Zangief und Chun-Li. 19 Recken konnten wir insgesamt in der Charakterauswahl zählen, wobei die dunklen Versionen von Ryu und Ken die Neuzugänge darstellen. Auch bei den Schauplätzen wird Nostalgie geboten. So konnten wir uns auf denen aus dem SNES-Klassiker bekannten Kampforten austoben, die nun dank HD-Optik in neuem Glanz erstrahlen.

Laut Capcom wird es im finalen Spiel aber auch die Möglichkeit geben das Spiel in der „alten“ Optik zu spielen. Wir können uns allerdings gut mit der aufgehübschten Variante anfreunden, die sehr schick aussah und einige nette Effekte bot. Am eigentlichen Gameplay gibt es auch nicht wirklich viel zu bemängeln. Auch in seiner gefühlt 100. Variante spielt sich Street Fighter II so gut wie eh und je und punktet mit einer gelungenen Balance aus Einsteigerfreundlichkeit und Spieltiefe.

Unser Gameplayvideo zu Ultra Street Fighter II – The Final Challengers:

Viel mehr lässt sich zum aktuellen Stand leider auch noch nicht zu Ultra Street Fighter II: The Final Challengers sagen. Neben altbekannten Spielmodi soll es auch neue Ansätze geben und diverse Mehrspieleroptionen im lokalen Umfeld und Internet. Auch ein genauer Releasetermin steht für den kommenden Auftritt der Straßenkämpfer noch aus.

Prognose: Gut bis Sehr Gut!

Willkommen zurück: Ultra Street Fighter II: The Final Challengers bringt die beliebte Beat’em Up-Reihe zurück auf eine Nintendo-Konsole und macht nach dem ersten kurzen Anspielen schon einen gewohnt guten Eindruck. Es wird spannend zu sehen sein, welche weiteren Features der Titel bieten wird und ob Capcom am Ende doch die eine oder andere Überraschung für die Umsetzung noch in der Hinterhand hat. Eine Bewegungssteuerung in der Machart eines ARMS, wäre doch auch mal eine schöne Idee oder Capcom?