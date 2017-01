Angespielt: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

Nachdem wir The Legend of Zelda: Breath of the Wild bereits im vergangenen Jahr für die Nintendo Wii U anspielen konnten, durften wir nun auf dem Nintendo Switch-Event nochmals Hand an eine Demo-Version des Spieles auf der neuen Nintendo-Konsole legen. Wie sich das epische Abenteuer von Link, welches am 3. März 2017 erscheinen wird, in unserem Test geschlagen hat, verraten wir euch hier.

Der Ruf der Wildnis: Ein großes Abenteuer steht bevor!

Viele Worte rund um das kommende Abenteuer von Link in Hyrule brauchen wir sicherlich nicht verlieren. In der nun auf der Switch spielbaren Demo-Version hatten wir die Möglichkeit in gut zwanzig Minuten mit Link das wunderschöne Hyrule zu erkunden. Dabei handelte es sich um exakt die gleiche Demo, die wir bereits im letzten August auf der gamescom für Wii U anspielen durften. Viele Unterschiede gab es daher folglich nicht zu sehen. Dennoch spiegelte sich der Systemwechsel subjektiv gesehen im Detailgrad und der Weitsicht innerhalb der Spielwelt wieder. Leider gab es auch einen Negativpunkt zu entdecken, zu dem ich später genaueres schreiben möchte.

In dieser Vorschau wollen wir uns nur mit der Umsetzung auf die Switch befassen. Wir hatten in der Demo die Möglichkeit das Spiel im Wechsel zwischen TV-Bildschirm und dem Handheld-Mode auszuprobieren. War die Switch in ihrem Dock platziert flimmerte das Geschehen logischerweise über den TV-Bildschirm und wir konnten Link mit dem Pro Controller steuern, was außerordentlich gut funktionierte. Im Vergleich zum Probespiel auf der Wii U fiel aber direkt ein kleiner Wermutstropfen auf. Da der Switch-Konsole der zweite Bildschirm fehlt, könnt ihr hier die Übersichtskarte nur über einen Knopfdruck aufrufen. Sicher nicht so bequem wie über den zweiten Bildschirm, aber auch kein wirklicher Kritikpunkt.

Unser Gameplay-Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Nehmen wir das Switch-Tablet aus dem Dock heraus schaltet das Spiel in Sekundenschnelle auf den Bildschirm des Tablets um, sodass ihr Breath of the Wild auch im Handheld-Modus unterwegs in vollen Zügen genießen könnt. Skurriler Weise lief das Spiel im Handheldmodus in der Demoversion deutlich flüssiger als auf dem TV-Bildschirm, wo merkbare Einbrüche der Bildrate zu verzeichnen waren. Wie mittlerweile aber bekannt geworden ist, will Nintendo weiter an diesen kleineren Defiziten bis zum Launch arbeiten, sodass wir im März hoffentlich ein weitgehend perfektes Abenteuer erleben dürfen.

Auch im Handheld-Modus haben wir Link zu jeder Zeit unter vollster Kontrolle und können die Spielwelt spielend leicht erkunden und neue Geheimnisse entdecken. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird einfach riesig und vielseitig werden, sodass wir es kaum abwarten können das Spiel im März endlich auf der Nintendo Wii U oder Switch spielen zu können.

Prognose: Genial

Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild liefert Nintendo das wohl vielseitigste und abwechslungsreichste Zelda-Spiel aller Zeiten ab. Allein die Demo-Version vermittelt schon ein unglaublich intensives Spielgefühl innerhalb einer riesigen Welt voller Geheimnisse und Abenteuer. Auch auf der Nintendo Switch macht der Titel einen ausgesprochen guten Eindruck und vermittelte ein etwas schärferes, detaillierteres Bild als die Demo auf der Wii U im vergangenen Jahr. Ansonsten werden sich die Versionsunterschiede aber vermutlich in Grenzen halten, sodass ihr auch auf der Wii U einen absoluten Ausnahmetitel serviert bekommt!