Angespielt: Super Bomberman R

Lange haben wir auf ein neues Abenteuer von ihm gewartet, doch nun kehrt er mit dem Launch der Nintendo Switch endlich zurück. Die Rede ist natürlich von dem sympathischen Racker Bomberman, der mit Super Bomberman R eine nostalgisch angehauchte Wiedergeburt feiert. Wir konnten den Titel bereits im Vier-Spieler-Modus anspielen und waren direkt wieder von dem alten Flair verzaubert.

Kurzes Vergnügen

Eines Vorweg: Wirklich viel von Super Bomberman R konnten wir bisher nicht anspielen. Auf dem Event in Berlin war lediglich der Kampfmodus spielbar, in dem sich bis zu vier Teilnehmer in einer Arena duellieren konnten. Dabei bekam jeder Spieler einen Joy-Con in die Hand gedrückt, der vollends zur Kontrolle unseres Helden ausreichten. Mit dem Steuerkreuz haben wir unseren Charakter gelenkt und die Aktionstaste diente der Platzierung von Bomben.

Das Spielprinzip ist in der angespielten Variante wie im Original. Ziel ist es als letzter Spieler übrig zu bleiben und den Mitspielern mit mächtig viel Sprengkraft einzuheizen. Fliegt ihr aus der Runde raus, habt ihr noch immer die Möglichkeit vom Rand der Arena aus Bomben einzuwerfen und so mit etwas Glück einen Gegner treffen, um so zurück ins Spiel zu gelangen.

Unser Ganeplayvideo zu Super Bomberman R:

Leider war der ebenfalls geplante Storymodus nicht auf dem Event spielbar. Selbiger soll einen kooperativen 2-Spieler-Modus bieten, während im VS-Mode sogar bis zu acht Teilnehmer lokal und online ihre Kräfte messen können. Technisch ist Super Bomberman R eher unscheinbar. Wirklich bewerten lässt sich das Spiel anhand der Demo allerdings nicht, da einfach zu wenig gezeigt wurde.

Aufbauend auf dem was gezeigt wurde, können wir euch allerdings versichern, dass euch hier das klassische Bomberman-Erlebnis erwartet. Vor allem im Mehrspielermodus kann der Titel mit Sicherheit Punkten und wird für witzige Spielrunden mit Freunden sorgen.

Prognose: Gut

Super Bomberman R bringt das klassische Bomberman-Erlebnis zurück und punktete in der Demo-Version bereits mit spaßigen Mehrspielergefechten. Ob das Spiel aber auch in der fertigen Variante langfristig motivieren kann wird zum einen von dem Storymodus und zum anderen von der Vielfältigkeit der Battle-Modi abhängen. Wir sind allerdings optimistisch, dass Konami dem kleinen Bomberman einen würdigen Einstand auf der Nintendo Switch beschert.

