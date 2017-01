Angespielt: Splatoon 2

Die wilden Farb-Schlachten gehen mit Splatoon 2 in die zweite Runde! Mit Splatoon landete Nintendo auf der Wii U einen echten Überraschungshit, der vor allem in Japan mächtig für Furore und Begeisterung sorgte. Für die Nintendo Switch soll nun im Sommer diesen Jahres mit Splatoon 2 der Nachfolger in die Händlerregale gelangen und wir konnten das Spiel bereits anspielen. Ob die Farbschlacht auch auf der neuen Konsole ein Hit werden könnte, verraten wir euch in den folgenden Absätzen.

Splatoon 2: Vertraut und Spaßig

Auf den ersten Blick mag Splatoon 2 nicht wirklich viele Neuerungen zu bieten. Ein etwas überarbeiteter Look hier, eine neue Waffe da und ein paar neue Details dort. Aktuell scheint sich Splatoon 2 (noch) als routinierte Fortsetzung des Erstlings darzustellen, die um einige Feinheiten ergänzt und ausgebessert wurde. Dieser Eindruck kann allerdings auch der präsentierten Demo geschuldet sein. In der Demo konnten wir uns lediglich in einem Turf-War innerhalb der aus Splatoon bekannten Map „The Reef“ duellieren und herausfinden, welches vierköpfige Team am Ende die Nase vorn hat.

Im Wettkampf-Modus „Turf-War“ geht es darum möglichst viele Areale einer Spielmap mit der Farbe seines Teams einzufärben und gegnerische Inklinge abzuschießen. Am Ende einer Spielrunde wird dann abgerechnet, welches Team siegreich vom Platz geht. Teamwork ist also das A und O.

Unser Gameplay-Video zu Splatoon 2

Fühlt sich gut an!

Auf der Wii U fühlte sich Splatoon maßgeschneidert an das GamePad an. Dank des zweiten Bildschirms war zu jeder Zeit eine exzellente Orientierung auf der Map möglich, was auf der Switch nun logischerweise wegfällt. Doch Nintendo wusste sich zu helfen, sodass ihr die Übersichtskarte nun einfach per Knopfdruck abrufen könnt und euch mittels Bewegungssteuerung zu euren Teamkameraden „fliegen“ lassen könnt.

Wir konnten Splatoon 2 sowohl im Handheld-Mode mit den Joy-Cons, als auch auf dem TV-Bildschirm mit dem Pro-Controller anspielen. Beide Varianten funktionierten sehr intuitiv und ermöglichten ein flüssiges Spielen. Bisher war es zudem nur möglich mit der Bewegungssteuerung anzuvisieren. Dies kennen wir bereits aus dem Vorgänger. Laut eines Mitarbeiters vor Ort, soll die finale Spielversion aber auch eine Option ohne Kippsteuerung bieten.

Optisch konnte Splatoon 2 durchaus gefallen. Im TV-Modus läuft es flüssig bei 60 Bildern pro Sekunde und Full-HD, während es im Handheldmodus bei 720p läuft und ebenfalls gestochen scharf wirkt.

Prognose: Sehr Gut!

Splatoon 2 wird eine routinierte Fortsetzung des beliebten Wii U-Shooters, der auf der Switch um neue Waffen, Spielmodis und kleinere Details verbessert wird. Wir gehen fest davon aus, dass Nintendo noch einige Überraschungen in der Hinterhand haben wird, die Fans als auch Neulinge begeistern werden. So werden wir mit großer Sicherheit einen neuen Story-Modus spendiert bekommen, der die Kritikpunkte des Vorgängers hoffentlich ausmerzen wird. Splatoon 2 wird ein sehr wichtiges Spiel für die Nintendo Switch, welches vor allem in Japan heiß erwartet wird.

