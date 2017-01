Angespielt: Sonic Mania

Passend zur großen Enthüllung der Nintendo Switch kündigte SEGA offiziell an, dass der kommende Sonic-Titel Sonic Mania auch für die neue Nintendo-Konsole erscheinen wird. Nun konnten wir erstmals selber Hand an das neue Abenteuer von Sonic anlegen. Ob der Igel wieder zu Leistungen wie in alten Tagen fähig ist? Die Chancen stehen nicht schlecht!

Sonic Mania: Retrotastisch!

Der sympathische Igel Sonic hatte es in den letzten Jahren nicht wirklich leicht. Bis auf einige Lichtblicke in Form von Sonic Generations und diversen mobilen Ablegern auf dem Nintendo DS konnte die 90er-Jahre Ikone zuletzt wenige Glanzpunkte setzen. Nach weiteren Tiefschlägen in Form von Sonic Boom, kehrt der Igel nun endlich zu seinen Wurzeln zurück.

In Sonic Mania erwartet uns ein Revival alter Mega Drive-Zeiten, in denen Sonic vom Nobody zum Superstar aufstieg. In der uns präsentierten Demo konnten wir bereits zwei Level aus dem kommenden 2D Jump and Run anspielen, die schon jetzt nostalgische Gefühle weckten. Mit Sonic, der seinen Kumpel im Schlepptau hat, flitzen wir durch kunterbunte Spielwelten und direkt in der ersten Sekunde wird uns ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert als wir uns mit Sonic in der Greenhill Zone befinden. Von links nach rechts flitzen wir durch das Level, hüpfen über Abgründe, sprinten durch Loopings und weichen fiesen Hindernissen aus. Alles fühlt sich wir vor 25 Jahren an und das ist verdammt richtig so!

Unser Gameplay zu Sonic Mania auf der Nintendo Switch:

Passend zu dem klassischen Gameplay, serviert euch SEGA auch die kultige 90er-Jahre Optik. Die Welten sehen Pixel für Pixel sehr liebevoll aus. Besonders deren Aufbau kann punkten, da es Alternative Laufwege gibt, die es ermöglichen mit unterschiedlichen Herangehensweisen die Level zu meistern und Geheimnisse zu entdecken. In der fertigen Spielversion soll es auch möglich sein wahlweise Sonic, Tails oder Knuckles als Spielfigur zu wählen und deren individuellen Fähigkeiten zu nutzen. Dadurch wird der Wiederspielwert mit Sicherheit deutlich erhöht.

Prognose: Gut bis Sehr Gut!

Auch wenn die zwei Level große Demo noch keine umfangreiche Einschätzung zulässt, so sind wir positiv gestimmt, dass Sonic mit seinem neuen Abenteuer wieder zu altem Glanz zurückfinden kann. Sonic Mania spielt sich sehr direkt, die Level sind Nostalgie pur und auch im Bereich des Gameplays geht SEGA keine unnötigen Experimente ein. Das könnte endlich wieder ein flottes Sonic Jump and Run werden!