Angespielt: Snipperclips Zusammen schneidet man am besten ab!

Mit Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! erwartete uns in Berlin auf dem Nintendo Switch Event eine wirklich positive Überraschung. Der Indie-Titel begeisterte dank cleverer Spielidee, witzigen Aufgaben und einer Menge Charme. Hier könnte ein echter Couch-Coop-Kracher auf die Nintendo Switch kommen! Wieso, weshalb, warum? Ich verrate es euch in den nächsten Zeilen.

Im Team ist besser als allein!

Neben großen Namen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe oder auch Splatoon 2 stellt Snipperclips eher einen Nischentitel dar. Doch der Indie-Titel war auf dem Hands-On-Event ein klarer Beweis dafür, dass auch kleine Namen ihre Daseinsberechtigung besitzen. In dem knuffigen Knobelspiel erwartet euch ein ausgefuchstes Spielprinzip, welches auf der kooperativen Zusammenarbeit von zwei Spielern aufbaut.

Wir konnten den Titel im Tabletop-Modus anspielen, sodass jeder Teilnehmer einen Joy-Con in die Hand gedrückt bekam mit dem er sein eigenes Papierschnipsel steuern konnte. Auf dem Switch-Tablet wurde das Spielgeschehen abgebildet und nachdem wir in einem kurzen Tutorial die Steuerung verinnerlichen konnten, ging der Spaß auch schon los. In fünf Rätseln galt es sich gegenseitig zu unterstützen und per Teamwork die einzelnen Aufgaben zu meistern.

Der Clou von Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! ist der Umstand, dass sich eure Spielcharaktere aufgrund ihrer physischen Eigenschaften zuschneiden lassen. So könnt ihr von eurem Mitspieler Bestandteile wegschneiden, um ihn so anzuspitzen oder eine Tragfläche für einen Basketball zu erschaffen. Hierfür müsst ihr euch einfach mit der anderen Spielfigur überlagern und per Knopfdruck zurechtstutzen. Fehlerhafte Schnitte lassen sich übrigens ganz einfach regenerieren, sodass das „Probieren, statt Studieren“-Prinzip frei ausgelebt werden kann.

Kommunikation ist das A und O!

In Zeiten von Online-Multiplayer und Abschottung durch Virtual Reality besinnt sich Snipperclips auf die Wurzeln des Mehrspielerspaßes zurück und baut voll und ganz auf die Kommunikation zweier Spieler in einem Raum. Die Rätsel erfordern zu jederzeit die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teilnehmern. So ist beispielsweise ein Schalter in einer engen Röhre versteckt, den wir in unserer Grundform nicht erreichen können. Kurzerhand spitzt der eine Spieler seinen Genossen an, sodass dieser den Schalter aktivieren kann und somit ein Ereignis auslösen kann.

Ähnlich verhält es sich an anderer Stelle. Hier gibt eine Schattenform die Umrisse einer Figur vor, die es nachzuahmen gilt. Auch hier müssen wir uns zurechtstutzen und ausrichten, um die Figur nachahmen zu können. Die Aufgaben werden nach und nach immer komplexer und erfordern euren Hirnschmalz. Durch die eingängige Steuerung kommen jedoch auch Einsteiger sofort in das Spielgeschehen hinein, sodass sich Snipperclips wunderbar als Heranführung von Freunden und Bekannten an das Gaming eignet.

Gut gefiel uns auch die Präsentation in der gezeigten Demo. Die grundsätzlich sehr einfach gehaltene Optik bietet viele liebevolle Details und eure Papierschnipsel punkten mit niedlichen Animationen in Form ihrer Gesichtsausdrücke. Letztlich wird sich das Spiel nur in Sachen Umfang und Abwechslung beweisen müssen, doch wir gehen ganz stark von einem Geheimtipp im Nintendo eShop aus.

Fazit: Sehr Gut!

Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! ist eine der größten positiven Überraschungen für mich auf dem Nintendo Switch-Event gewesen. Der Ideenreichtum, Witz und Spielspaß, der sich hinter diesem niedlichen Gewand versteckt ist einfach großartig. Hier könnte uns ein grandioser Mehrspielertitel ins Haus stehen, der beweist, dass man auch ohne realistische Optik und viel Tam-Tam ein spaßiges Spielerlebnis haben kann.