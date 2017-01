Angespielt: Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 wird auf der Switch zu Mario Kart 8 Deluxe! Der Funracer stellte auf der Wii U eines der erfolgreichsten Spiele dar. Unter dem Namen Mario Kart 8 Deluxe soll der Titel am 28.04.2017 als erweiterte Version nochmals für die Nintendo Switch erscheinen. In Berlin hatten wir erstmals Gelegenheit die Umsetzung des Rennspiels auf die neue Nintendo-Konsole auszuprobieren. Ob sich eine weitere Runde mit Super Mario und seinen Freunden lohnt? Wir verraten es euch in unserem Angespielt-Bericht.

Großes Gesamtpaket mit neuen Inhalten

Mario Kart 8 Deluxe stellt die „ultimative“ Version von dem Wii U-Funracer dar. Neben allen Rennstrecken und Fahrern der Wii U-Variante (inklusive allen Downloadinhalten!) bietet die Spielvariante auf der Switch auch neue Features und Fahrer. So gesellen sich die aus Splatoon bekannten Inklinge (männlich und weiblich in je drei Farbvarianten) sowie beliebte Mario-Charaktere wie König Buuhuu, Baby Bowser und Knochentrocken dem Fahrerfeld hinzu. Auch das wohl größte Manko der Grundversion in Form des Battle-Modus wurde seitens der Entwickler aufgegriffen. In Mario Kart 8 Deluxe kehrt der Battlemodus zu seinen Wurzeln zurück und bietet endlich wieder hitzige Gefechte in begrenzten Arenen.

Damit die Duelle um Ballons auch richtig viel Laune machen, gibt es diverse Spieloptionen. Wir konnten zum einen die Bombenschlacht ausprobieren, wo alle Fahrer sich ausschließlich mit Bob-Omas abschießen können. Hier könnt ihr sogar die Distanz eurer Würfe festlegen indem ihr den Wurfknopf länger oder kürzer gedrückt haltet. Auch im traditionellen Battle-Modus geht es heiß zur Sache. Hier müsst ihr so viele Ballons wie möglich von euren Gegnern zerplatzen lassen. Ein neues Item ist dabei die Sprungfeder, mit der ihr in brenzligen Situationen Angriffen ausweichen könnt. Der Battlemodus machte schon jetzt einen sehr guten Eindruck und verspricht in acht neuen Arenen viel Spielspaß, den ihr lokal im Netzwerkmodus sogar mit acht Mitspielern genießen könnt.

Rennaction wie eh und je

Neben dem Battlemodus, war auch der Rennmodus von Mario Kart 8 Deluxe anspielbar. Hier konnten wir uns im Handheldmodus mit acht Spielern vernetzen und heiße Wettrennen auf vier bekannten Pisten austragen. Dabei fiel auch direkt eine weitere Neuerung auf: Ab sofort gibt es wieder die Möglichkeit zwei Items mit einmal zu nutzen, um sich so beispielsweise in Führung besser vor Angriffen abzusichern.

Mit dabei in Mario Kart 8 Deluxe sind auch zwei altbekannte Items. So feiern die Sprungfeder und der Geist ihr Comeback. Mit ersterem Item könnt ihr über Hindernisse springen und so gegebenenfalls Abkürzungen finden, während euch der Geist kurzzeitig unsichtbar macht und euch mit etwas Glück ein weiteres Item von einem Gegner klaut. Über neue Rennstrecken dürfen wir uns in der „Deluxe“-Version allerdings nicht freuen. Doch dieser Umstand kann als Meckern auf hohem Niveau abgestempelt werden, da Mario Kart 8 Deluxe ganze 48 Rennstrecken bieten wird.

Technisch gelungen!

Die Rennen sehen auch auf dem Switch-Tablet außerordentlich gut aus und laufen bei 60 Bildern pro Sekunde butterweich in knalligen Farben auf dem Bildschirm ab. Im Switch-Dock setzt der Titel sogar noch einen drauf und bietet die 60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p – Mario Kart sah noch nie besser aus!

Prognose: Sehr Gut!

Mit Mario Kart 8 Deluxe erwartet Fans wortwörtlich die Deluxe-Version des beliebten Wii U-Funracers. Auch wenn Kenner des Originals keine neuen Rennstrecken spendiert bekommen, macht der Titel auch auf der neuen Hardware eine Menge Spaß. Punkten können vor allem der lokale Mehrspielermodus für acht Teilnehmer und der klassische Battlemodus. Besonders hervorzuheben ist auch die technische Seite von Mario Kart 8 Deluxe. Das Rennspiel lief zu jederzeit absolut flüssig und sah auf dem Switch-Tablet einfach nur klasse aus. Wir freuen uns schon auf Ende April, um mit Mario und seinen Freunden wieder um die Wette düsen zu können!

Mario Kart 8 Deluxe wird am 28.04.2017 erscheinen und ist bei Amazon.de bereits vorbestellbar!