Angespielt: Gigantic – Open Beta

Spiele des Genre’s MOBA sind zurzeit wirklich im Kommen. So auch Gigantic, welches von dem Entwickler Motiga in das Rennen geschickt wird. Seit dem 08.12. habt ihr die Gelegenheit, euch das MOBA mit dem liebevollen Cel Shading Look anzuschauen.

Was ist MOBA?

In der Zeit von League of Legends, Smite oder Overwatch kommt man um den Begriff MOBA kaum noch herum. Nichtsdestotrotz möchte ich dennoch nochmal auf dieses Genre eingehen. Multiplayer Online Battle Arena – kurz MOBA – umfasst ein Genre, welches zumeist Team gegen Team gespielt wird. Folglich treten zwei Teams auf arenaartigen Karten gegeneinander an. MOBA’s gibt es in vielen unterschiedlichen Formen und hatten ihre Anfänge mit der Warcraft 3 Modifikation Defense of the Ancients (DotA).

Das klassische MOBA bestand meist aus drei vorgefertigten Wegen (Lanes) und Einheiten welche in gewissen Zeitabständen erschienen sind und wie auf Schienen über diese gelaufen sind. Über die Zeit hinweg, wurden die Karten noch erweitert durch neutrale Monster, Verstecke oder Stärkungen. Doch neben den klassischen MOBA’s wie League of Legends, Smite oder Paragon, gibt es auch MOBA’s die anders funktionieren. Mit anderen Worten Spiele wie Overwatch, Battleborn oder eben auch Gigantic.

Der Underdog – Gigantic!

Wenn man heute auf die Straße geht und jemanden fragt, welche MOBA’s diese Person kennt, wird mit ziemlicher Sicherheit Gigantic nicht genannt werden. Ich bezeichne Gigantic als Underdog mit einem hohen Grad von Potential. Ob es sich am Ende gegen seine Serienkollegen durchsetzen kann? Obwohl es sich mit den großen Titeln wie Smite oder League of Legends nicht messen kann, muss sich Gigantic aber keineswegs verstecken. Gigantic beschreibt sich selber als MOBA und Third-Person Shooter, denn genau wie bei Smite, spielt man mit der Kamera hinter seinem Helden.

Das Ziel des Spiels ist es den gegnerischen Wächter zu bezwingen. Die Wächter sind riesige Kreaturen. So hat man einmal die Seite des Greifen Leiran und die Seite der Naga Grenn. Im Grunde genommen klingt das in der Theorie ja schon mal ganz einfach und simpel – ist es eigentlich auch. Dennoch spielt sich Gigantic komplett anders als andere Serienableger. Beispielsweise geht es bei Gigantic nicht darum drei Lanes abzulaufen, Türme zu zerstören und irgendwann dann den feindlichen Kern zu vernichten.

Jedenfalls geht es darum, wie schon erwähnt, den gegnerischen Wächter zu bezwingen. Dies tut man, indem man folgende Punkte beachtet. Die Wächter stehen die meiste Zeit auf der Map herum und bilden sozusagen die Basis. Erst wenn man einen bestimmten Zähler auf die Zahl 100 gebracht hat, werden diese aktiv. Vorausgesetzt für das Erhöhen des Zählerstands stehen Punkte wie Kills, Eroberungen oder das bezwingen von Monstern. Folglich kann man schon mal erwähnen, dass es auf der Karte verschiedene Punkte gibt, welche man einnehmen kann. Sobald man einen dieser Punkte einnimmt, kann man eine Kreatur abstellen, welche sich um die Verteidigung des Punktes kümmert. Hierdurch erhält man aber auch einen gewissen Bonus, wie beispielsweise, dass man in der Nähe geheilt wird, oder Mauern in der Nähe erbaut werden.

Auch die neutralen Monster auf der Karte bringen den Zähler nach oben. Diese findet man irgendwo auf der Map. Zuletzt hat man auch noch ganz klassisch die Möglichkeit den Zähler zu erhöhen, indem man gegnerische Helden besiegt.

Jedenfalls hat jeder der riesigen Wächter drei Leben, diese gilt es auszulöschen. Sobald der Zähler auf 100 ist, geht der Wächter, wo die 100 steht, in den Angriff über. Beispielsweise schnellt Naga Grenn nach vorne, schaufelt sich in den Boden ein und drückt den Greifen mit einem spektakulären Angriff zu Boden. Am Kopf des Greifen erscheint eine leuchtende Schwachstelle, welche es gilt als Angreifer anzugreifen. Sobald man genug Schaden an dieser Stelle gemacht hat, verliert der gegnerische Wächter ein Leben und die Jagd nach den 100 Punkten beginnt von neu. Jedoch haben die Verteidiger die Möglichkeit dies zu verhindern, bis der eigene Wächter sich wieder erholt hat – auch dann geht das Sammeln wieder von vorne los. Wenn ein Team die 100 Punkte erreicht hat und das andere Team nur 80 (oder weniger), so bestimmt der ersammelte Teil ein Schild für den angegriffenen Wächter.

Den MOBA-typschen Shop sucht man bei Gigantic vergeblich. Folglich ist es nicht möglich seinen Helden mit Gegenständen zu verstärken und auszurüsten. Gegenüber stehen aber die Levelaufstiege, diese stehen nämlich ganz im Stile der anderen MOBA’s. Dementsprechend kann man innerhalb einer Partie mit dem Helden aufsteigen und einen Fähigkeitspunkt für eine Fähigkeit verteilen. Bei der Vergabe seines Fähigkeitspunktes hat man die Möglichkeit pro Fähigkeit eine von zwei möglichen Stärkungen auszuwählen – ähnlich wie bei Battleborn. Beispielsweise hat man dementsprechend mit dem agilen Bogenschützenfuchshirsch Voden die Möglichkeit brachialen Schaden mit seinen Pfeilen anzurichten, sein Team mit Heilquellen zu unterstützen oder dem Gegner mit Gift zuzusetzen. Hierdurch kommt eine taktische Feinheit hinzu.

Aber auch außerhalb des Schlachtfelds kann man mit seinem Account Level aufsteigen. So erhält man für jedes gespielte Match, egal ob verloren oder gewonnen, Erfahrung für sein Account-Level.

Pay 2 win!

Ich bin ganz ehrlich, ich kann in meiner Spielzeit noch nicht sagen, ob man wirklich einen Vorteil vom Ingame-Shop ziehen kann. Das Spiel unterteilt sich in zwei Währungen, eine Währung bekommt man durchs einfache Spielen. Hingegen bekommt man rote Rubine, ähnlich wie die grünen Gems bei Smite, für das Abschließen von Schicksalskarten, täglichen Siegen oder dem Eintausch von Echtgeld. Mit den Rubinen, aber auch mit den erspielten Punkten, ist es möglich neue Kreaturen (zum Verteidigen der Punkte), Helden oder Skins zu kaufen. Pay 2 win ist hier also eine reine Zeitsache, denn man kann sich eben auch alles im Spiel erarbeiten.

Ich hatte Schicksalskarten erwähnt, auf diese möchte ich noch etwas eingehen. Schicksalskarten sind sowas wie Herausforderungen, fürs Abschließen dieser bekommt man Ingamepunkte oder aber auch sogar Rubine. Täglich hat man die Chance eine Schicksalskarte zu ziehe. Zusätzlich kann man auch seine Rubine opfern und weitere Karten ziehen. Zum Beispiel gibt es Karten, welche verlangen, dass man 5 Spiele gewinnt.

Die liebevolle Präsentation überzeugt!

Mich persönlich hat der liebevolle Cel Shading Look sofort in seinen Bann gezogen. Als Verfechter von Zelda: The Wind Waker war ich sofort begeistert von dem Stil. Doch nicht nur der Grafikstil überzeugt, auch das Gameplay blieb selbst während dem Effektgewitter und zwei rangelnden Wächtern konstant flüssig. Wenn man Smite einmal mit 60 FPS gespielt hat, dann weiß man, wie schön das sein kann. Apropos zwei rangelnden Wächtern, die Angriffe dieser sehen wirklich spektakulär aus. Desweiteren hat mich aber auch das Design der Helden überzeugen können.

Für Einsteiger angenehm?

Jein. So kommt das Spiel mit einem ausführlichen spielbaren Tutorial. Und sollte man doch irgendwann mal was vergessen, dann kann man sich innerhalb des Spiels kleine Filmchen anschauen.

Mir persönlich gefiel das alles sehr gut, ich habe mich schnell mit dem Spiel auseinandersetzen können und doch empfinde ich den Einstieg etwas schwierig. Klar, es gibt Tutorials und diese kleinen Videos, doch wenn dann erst mal der Kampf brodelt, so habe ich doch das ein oder andere Mal den Überblick verloren. Zwar bekommt Empfehlungen für die Punkteverteilung der Fähigkeiten nach jedem Level, doch steht zu diesen keine weitere Erklärungen. So muss man erst das Fähigkeitenmenü öffnen und sich durchlesen, was der Aufstieg alles mit sich bringen kann. In der Zeit läuft das Spiel natürlich weiter, weswegen man wahrscheinlich in den ersten Runden etwas untergeht. Sobald man dies aber alles raus hat, kann Gigantic sehr viel Spaß machen.

Fuchshirschbogenschütze

Ich will etwas auf die Helden eingehen. Anfangs hat man die Hälfte des kompletten Heldenkaders zur Verfügung. Weitere Helden kann man mit den Ingamewährungen erwerben. Wie für MOBA’s typisch, gibt es verschiedene Arten von Helden. So gibt es beispielsweise die flinken Nahkämpfer wie den Eulenkrieger Tytus, den agilen Bogenschützen Voden oder den robusten Markgraf als Tank. Jeder Spieler soll für sich persönlich auf seine Kosten kommen.

Jeder Held kommt neben seinem Standard-Angriff mit vier weiteren Fähigkeiten. Wie schon erwähnt hat man mit jedem Aufstieg innerhalb einer Runde die Möglichkeit diese noch aufzuwerten. Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit seinem Held eine Spezialisierung zuzuordnen. Die Charaktere gefallen mir vom Design sehr gut. Was mir allerdings etwas gefehlt hat, sind eigenständig ausführbare Emotes & Dialoge wie sie bei Overwatch der Fall sind.

Bevor man sich in die Mitspielersuche begibt, hat man im Übrigen die Auswahl auf seine Wunschhelden.

Doch nicht alles glänzt…

Doch wie die meisten Spiele, so muss auch Gigantic mit Kritik umgehen können. Zumindest was die Open-Beta angeht. Dementsprechend hat das Spiel zwar ein Tutorial, wie eben auch die kleinen Tutorialvideos, doch innerhalb der Runde gibt es kaum Tooltips. Ebenso hoffe ich, dass es im vollständigen Spiel noch weitere Spielvarianten und Karten geben wird. Denn so, wie es momentan ist, wird die Langzeitmotivation – bei mir zumindest – nicht sonderlich hoch sein.

Ich habe es oben schon erwähnt, so fehlt mir zusätzlich noch eine gewisse Persönlichkeit für die Charaktere. Sei es durch Emotes, Kommentare oder Gesten innerhalb der Runde.

Zu guter Letzt, was auch gleichzeitig mein absoluter Frustfaktor in der Beta ist, sind die ständigen Verbindungsabbrüche. So hat man sich gerade fürs Matchmaking angemeldet, den Helden ausgesucht und den 60 Sekunden langen Timer abgewartet, weil wieder Spieler XY es nicht geschafft hat zu bestätigen. Damit man schließlich im recht langen Ladebildschirm hängt, nur um am Ende die Meldung zu bekommen, dass die Verbindung abgebrochen wurde. Folglich darf man das Ganze nochmal machen. Ich gehe sogar soweit, dass ich länger in der Warteschlange und im Menü gehangen habe, als ich wirklich das Gameplay genießen konnte.

Fazit:

Als begeisterter MOBA Fan, habe ich mich wirklich sehr auf Gigantic gefreut und doch, ich kann sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde. Zwar schmälern die Verbindungsabbrüche den Spielspaß und steigert irgendwo den Frustfaktor, doch davon abgesehen ist Gigantic ein solides MOBA. Wie auch schon erwähnt, habe ich mich sofort wohl gefühlt in der Cel Shading Welt.

Jetzt hoffe ich natürlich, dass Motiga noch etwas an der Langzeitmotivation machen kann. Ebenso hoffe ich, dass die Verbindungsabbrüche in den Griff bekommen werden können. Wenn dann noch die Helden ein wenig mehr Persönlichkeit spendiert bekommen, dann bin ich mir sicher, steht ein weiteres gutes MOBA in den Startlöchern!

Tendenz: Gut