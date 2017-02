Angespielt: Ghost Recon Wildlands

Im Beta-Test vergangenes Wochenende gestattete Ubisoft einen Vorabblick auf seinen kommenden Taktikshooter Ghost Recon Wildlands der viel versprach, jedoch durchaus noch Platz für dringend benötigte Verbesserungen lies.

Von der gewaltig umfangreichen Spielwelt des Open World-Shooters konnte man ca. 1/21 alleine oder mit bis zu drei menschlichen Spielern erkunden. Wie bei anderen Generevertretern kann man sich strikt an den Ablauf der Hauptmission halten oder frei die wunderbar anzusehende Landschaft Boliviens nach feindlichen Stützpunkten, neuen Waffen oder Ausrüstungsgegenständen absuchen.

Das geschieht bei Ghost Recon Wildlands entweder zu Fuß oder mit Hilfe allerhand verschiedener Vehikel. Zur Auswahl stehen unter anderem Motocrossräder, Jeeps, Autos, Boote oder Helikopter. Dabei wird das vierköpfige Team im Singleplayer um drei KI-Mitstreiter ergänzt. Diesen kann man dazu Befehle wie Angriff, Stellung halten, Vorrücken oder den praktischen Simultanschuss erteilen.

Den eigenen Soldat kann bei Spielbeginn frei erstellen. Sowohl das Geschlecht als auch Gesichtsmerkmale und Frisuren können dabei aus einer Vielzahl von Varianten angepasst werden. Auch die Ausrüstung und Kleidung sind aus einer beeindruckend vielfältigen Garderobe auswählbar. Gut vorstellbar, das man im Laufe des Spiels sogar noch weitere kosmetische Gadgets finden kann.

Run&Gun oder Stealth

Die Neben- und Hauptmissionen können wahlweise auf die brachiale oder Schleichart angegangen werden. Entweder man versteckt sich im hohen Gras, späht die Umgebung mittels Drohne aus und erledigt dann die Rebellen nacheinander mit schallgedämpftem Sniperschuss aus der Distanz. Oder man stürmt als 4-Mann-Räumkommando auf die Gegner zu und schaltet sie mit geballter Feuerkraft und schweren Maschinengewehren aus. Die Waffen werden dabei mit dem bereits aus dem Vorgänger bekannten Gunsmith-Optionsmenü frei mit Läufen, Visieren und Aufsätzen dem eigenen Spielstil angepasst.

Die Beta macht mit seiner riesigen Spielwelt, der meist sehr hübschen Grafik, den Tag/Nacht und Wetterwechseln sowie dem taktischen Schleichen, vor allem mit menschlichen Mitstreitern, für eine Beta einen sehr guten Eindruck. Einzig dass Ubisoft nur noch knapp einen Monat für den Feinschliff hat lässt nicht nur Fans der Serie mit einem mulmigen Gefühl zurück. So gut und richtig die Richtung ist in die sich Ghost Recon Wildlands bewegt, es ist noch viel Raum für Polishing vorhanden.

Luft nach oben

Manchmal scheinen die Gegner sind blind und taub. Etwa wenn ein Helikopter 100 Meter neben der Basis landet (oder mit einer Explosion abstürzt) und man diese dann anschließend „unbemerkt“ infiltriert. Oder aber man liegt 500 Meter hinter einem Busch, verfehlt mit einem schallgedämpften Sniperschuss den Gegner nur knapp und alle Feinde im ganzen Lager wissen sofort auf den Meter genau wo man sich befindet und stürmen auf diese Position.

Über die Steuerung der Fahrzeuge, allen voran der Hubschrauber, legt man am besten noch den Mantel des Schweigens.

Auch manche grafischen Details, wie etwa die Regentropfen, erinnern eher an Platzhalter als an fertige Assets.

Prognose: Gut bis Sehr Gut!

Es ist zu hoffen das Ubisoft diese Probleme bis zum Release noch in den Griff bekommt und die Reihe die Fortsetzung erhält, die sie verdient. Die Beta hat jedenfalls bereits knapp 10 Stunden hervorragend unterhalten und lässt einen mit hohen Erwartungen und Vorfreude auf den Release hoffen.