Angespielt: FAST RMX

FAST RMX bringt futuristische Highspeed-Action auf die Nintendo Switch! Mit FAST Racing Neo veröffentlichte der deutsche Entwickler shin’en Games eines der besten Nintendo eShop-Games auf der Wii U. Nun dürfen sich auch Nintendo-Switch-Besitzer über einen Ableger der Reihe freuen, der auf der neuen Konsole einige neue Features bietet.

Schnell – Schneller – FAST RMX

Bereits auf der Wii U sorgte der eShop-Racer FAST Racing Neo für erstaunte Blicke. Was das deutsche Entwicklerstudio shin’en optisch alles aus ihrem futuristischen Racer herausgekitzelt haben, schafften neben ihnen nur wenige Entwicklerteams auf der Wii U. Diesem Standart scheint sich auch der Switch-Nachfolger FAST RMX treu zu bleiben und punktet bereits jetzt mit einer pfeilschnellen Optik bei 60 Bildern pro Sekunde und Full-HD-Auflösung im TV-Modus. Selbst im Splitscreen für zwei Teilnehmer büßte der Titel kaum an Performance ein.

In einem 10-köpfigen Teilnehmerfeld ging es wie schon im Wii U-Vorgänger über futuristische Pisten, die in sandigen Canyons, futuristischen Städten, tropischen Wäldern und weiteren exotischen Schauplätzen angesiedelt sind. Insgesamt 30 Rennstrecken soll das Spiel zum Release bieten und 15 Vehikel für euch bereithalten.

Am eigentlichen Gameplay hat sich aber natürlich nicht viel verändert. In einer atemberaubenden Geschwindigkeit rasen wir über die spektakulären Pisten und müssen von dem intelligenten Farbsystem Gebrauch machen. Euer Gleiter verfügt über eine blaue und eine orangefarbene Phase, die ihr auf Knopfdruck wechselt. Grund für das Wechseln der Farbphasen sind auf den Strecken verteilte Boost-Streifen, die eben in jenen Farben vorhanden sind. Rast ihr also mit eurer blauen Phase über einen blauen Streifen beschleunigt euer Gleiter, während er in der orangenen Phase abgebremst wurden wäre.

Unser Gameplayvideo zu FAST RMX:

Mehrspieler-Power!

FAST RMX bietet obendrein ein ganz wichtiges Feature, welches viele Rennspiele auf Konkurrenzkonsolen außer Acht lassen. Die Rede ist natürlich vom lokalen Mehrspielermodus. An einer Konsole können vier Teilnehmer um die Wette rasen. Online und im lokalen WLAN sogar acht wagemutige Rennfahrer. Auch bei den Steuerungsmöglichkeiten nutzt shin’en die neue Konsole vollends aus und unterstützt alle Modi und Controller-Variationen, wie in der folgenden Grafik noch einmal verdeutlicht wird:

Auf dem Event konnten wir den Titel bisher nur mit dem Joy-Con Grip anspielen und auch diese Steuerungsvarianten funktionierte einwandfrei und ermöglichte ein präzises Manövrieren durch die verwinkelten Highspeed-Kurse.

Prognose: Sehr Gut!

Shin’en Multimedia macht auf der Nintendo Switch da weiter, wo man auf der Wii U aufgehört hat. Der futuristische Arcade-Racer FAST RMX macht auf der Switch schon jetzt einen tollen Eindruck und wird vermutlich wieder für actiongeladene Rennen und tolle Mehrspielergefechte sorgen. Gerade weil Nintendo-Fans auch noch heute vergeblich auf ein neues F-Zero-Spiel warten, bietet sich FAST RMX als eine würdige Alternative an, die nicht nur toll aussieht, sondern auch genauso gut spielbar ist. Wir freuen uns schon jetzt auf das Rennspiel und hoffen auf einen baldigen Release!