Angespielt: ARMS

Das was Wii Sports für die Wii und NintendoLand für die Wii U war, dass könnte ARMS durchaus für die Joy-Con-Controller der Nintendo Switch werden. Kaum ein Switch-Spiel zeigte bisher deutlicher das Potenzial der neuen Bedienelemente wie das kunterbunte Spielerlebnis. Wir haben ARMS auf dem Hands-On-Event in Berlin anspielen können und verraten euch, ob der Titel zum Knock-Out ansetzen kann.

Lasst eure Fäuste fliegen!

ARMS fühl sich ein wenig wie eine moderne Version des Box-Minispiels aus Wii Sports an. In einer Arena duellieren sich zwei Spieler mit ihrem zuvor ausgewählten Charakter (fünf waren in der Demo verfügbar) und lassen sprichwörtlich ihre Fäuste fliegen. Die Spieler halten in jeder Hand eine Joy-Con-Hälfte, die die Schlagbewegungen erfassen und auf euren Charakter im Spiel übertragen. Die Genauigkeit der Übertragung ist dabei bemerkenswert. Dabei sind nicht einmal übertriebene Bewegungen nötig, sondern es reichen einfache, aber genaue Handbewegungen, um die Fäuste präzise fliegen zu lassen. Fliegen ist dabei ein gutes Stichwort: Die Charaktere in ARMS besitzen keine Arme sondern Sprungfedern als Verlängerung für die Boxhandschuhe, sodass sie ihr Gegenüber selbst angreifen können, wenn man sich in der komplett anderen Ecke der Arena befindet. So können Schläge auch mit einem „Drall“ versehen werden, was ein wenig an das Bowling-Minispiel aus Wii Sports erinnert.

Doch kommen wir noch einmal grundlegend auf das Gameplay zurück. Auch wenn das Gameplay zunächst etwas chaotisch wirkt, so versteckt ARMS unter seiner bunten Schale einen durchaus tiefgründigen Kern. Schläge können dank der zwei Joy-Com-Hälften separat ausgeführt, angeschnitten und zu Kombinationen verkettet werden. Ja selbst Blocks sind möglich und wer genau zielt kann generische Schläge mit Angriffen abwehren. Auch sonst wirken die Kämpfe sehr dynamisch. Unsere armlosen Helden können hüpfen und seitlich einen Dash ausführen, um so Angriffen auszuweichen.

Unser Gameplayvideo zu ARMS:

Abwechslung dank der Charaktere und Boxhandschuhe

Das variantenreiche Gameplay wurde vor allem auch durch die unterschiedlichen Charaktere beflügelt. So weist jeder Charakter im Spiel seine eigenen Fähigkeiten und Vor- sowie Nachteile auf. Während die bullige Master Mummie etwas langsamer unterwegs ist, sind ihre Angriffe deutlich kraftvoller als beispielsweise der flinke Allrounder „Spring Man“. Weitere Individualisierungen erlauben die unterschiedlichen Boxhandschuhe. Vor jedem Kampf könnt ihr aus drei Boxhandschuhen jeweils einen für die linke und rechte Hand auswählen und so ganz spezielle Kombinationen erschaffen.

Neben „normalen“ Boxhandschuhen, gab es auch Geschosse und weitere Extras, die spezielle Spielmöglichkeiten erlauben. Besonders cool sind zudem die Spezialangriffe der Charaktere. Neben Griffen und Würfen, könnt ihr über eine Power-Anzeige auch einen Spezialangriff aktivieren, mit dem ihr in Windeseile kräftig austeilen könnt.

Fragezeichen Langzeitmotivation

Viele Informationen rund um ARMS hat Nintendo leider noch nicht preisgegeben. Neben möglichen Spielmodi, steht auch hinter der Anzahl der Charaktere und Ausrüstungsgegenstände ein Fragezeichen. Bisher ist nur bekannt, dass es neben dem Einzelspielermodus einen Onlinepart geben wird und das der Titel wohl auch ohne die (in unseren Augen gelungene) Bewegungssteuerung gespielt werden kann.

Es bleibt abzuwarten, ob ARMS auch langfristig Solisten an die Switch fesseln kann. Zu wünschen wäre es dem sympathischen Projekt, denn hier könnte eine ebenso gute neue IP wie Splatoon in den Startlöchern stehen.

Prognose: Gut bis Sehr Gut!

Ich muss zugeben, dass mich die Faszination von ARMS erst auf den zweiten Blick gepackt hat. Zunächst wirkte der Titel wie eine aufgemotzte Version des Boxminispieles aus Wii Sports. Je mehr wir uns allerdings mit der Steuerung auseinandergesetzt haben, desto intensiver wurde die Spielerfahrung und präziser die Moves im Spiel. Wir sind aktuell positiv gestimmt, dass mit ARMS bei dem nötigen Umfang und Abwechslung ein echter Überraschungshit für Switch ins Haus stehen könnte.