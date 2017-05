Angespielt: ARMS – Global Testpunch

Mit ARMS bringt Nintendo in gut zwei Wochen eine neue Marke für die Nintendo Switch auf den Markt. Ähnlich wie zum Global Testfire zu Splatoon 2, konnten Besitzer im Sinne des Global Testpunch auch hier zu bestimmten Zeiten einen Blick auf den ungewöhnlichen Prügler werfen.

Christian konnte übrigens bereits auf einem vergangenen Nintendo Event in Berlin die Fäuste fliegen lassen und vermittelt hier seine Eindrücke.

Vom Ninja zur Mumie!

Was einem sofort bei ARMS ins Auge sticht, sind die verrückten aber gleichzeitig liebevoll gestalteten Charaktere. Diese sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern spielen sich auch komplett anders und besitzen verschiedene sogenannte Arms. Sieben der bisher bekannten zehn Kämpfer standen euch in verschiedenen Farbvariationen zur Auswahl. Habt ihr euch zum Beispiel darauf eingeschossen, flink auf den Beinen zu sein und effektiv auf Konter zu setzen, dann wäre Ninjara mit seiner Eigenschaft anfliegenden Arms durch kleine Teleportationen auszuweichen, die richtige Wahl. Oder verschanzt ihr euch doch lieber in eurer Deckung und regeneriert Gesundheit wie Master Mummy, während ihr auf den richtigen Moment wartet, um mit der stämmigen Mumie anzugreifen? Unter den sieben anspielbaren Boxern kristallisierten sich keine großen Probleme im Balancing. Lediglich der Drachanarm von der Martial Arts Kämpferin Min Min hat mir persönlich zu schaffen gemacht.

Obgleich es drei verschiedene Arenen und vier unterschiedliche Spielmodi gab,

konntet ihr diese allerdings nicht von selber bestimmen. Dementsprechend wurdet ihr mit einigen Kämpfern in eine Lobby geworfen und die Kulisse, als auch die Kampfart wurde im Zufallsprinzip ausgelost. Das ist aber keineswegs schlimm, sondern vermittelt ein frisches und dynamisches Gefühl. Während ihr auf euren Kampf wartet, könnt ihr euch per Knopfdruck aufwärmen und einige Dummys vermöbeln. Lediglich eine Chatfunktion fehlt hier oder wurde von mir noch nicht entdeckt.

LET’S GET READY TO RUMBLEEEE~!

Mit dem bekannten Slogan von Entertainer Michael Buffer, will ich direkt zum Kampfgeschehen übergehen. Neben dem normalen Duell, ergeben sich noch weitere Spielvarianten:

Zwei gegen zwei

Jeder für sich! Drei Kämpfer steigen in den Ring.

Volleyball

Die Spielmodi sollten – bis auf dem enttäuschenden Volleyball-Modus – selbsterklärend sein. Im Verlauf der unterschiedlichen Kämpfe, fliegen Power Ups in die Arena. Diese heilen euch zum Beispiel oder füllen schneller eure Anzeige für die Spezialfähigkeit. Wie oben schon erklärt, besitzen die Charaktere unterschiedliche Arms. Die Arms können zu Beginn des Kampfes bestimmt werden und aufgeladen, als auch angedreht geschlagen werden. Dadurch erhalten diese beispielsweise eine elementare Eigenschaft oder werden einfach größer und schwerer zu blocken. Neben den normalen Hieben, die ihr wahlweise mit dem Gamepad oder einer außerordentlich gut funktionierenden Bewegungssteuerung ausführen könnt, steht euch auch noch die Möglichkeit zur Verfügung den Gegner zu greifen, zu blocken, zu kontern oder mit schnellen Ausweichschritten zu flankieren. Habt ihr genügend Treffer landen können, entfacht eine gelbe Flamme neben der Lebensleiste und ihr könnt per Knopfdruck einen verheerenden Spezialangriff in Form eines wahren Schlaggewitters ausführen.

In den Kampfarten mit mehreren Boxern, wechselt ihr mit dem D-Pad die Ziele. Ein kleiner Tipp: Im Tag Team solltet ihr euch nicht zu weit voneinander entfernen. Mit einer Art farbigen Lichtkette seid ihr auf begrenzte Reichweite miteinander verbunden. Kurzum schränkt sich der Bewegungsspielraum stark ein, wenn ihr euch zu weit voneinander weg bewegt.

Technisch top…Volleyball Flop & Skepsis in der Langzeitmotivation

Aus technischer Sicht, kann man ARMS kaum kritisieren. Obwohl man die eine oder andere Taste im Bezug auf die Steuerung vielleicht etwas ergonomischer hätte belegen können, ist sie allerdings auch so wie sie ist schnell verinnerlicht. Vor allem die Bewegungssteuerung arbeitet hier sehr genau, sodass sich die Möglichkeit bietet den einzelnen Schlägen einen bewussten Drall zu verpassen.

Zusätzlich läuft das Spiel konstant flüssig und bietet nette Replays, als auch einen bombastischen Soundtrack.

Trotzdem ist ARMS – zumindest im Testpunch – noch keine vollkommene runde Sache. Mit anderen Worten fehlt dem Volleyball-Spiel ein wenig die Spieltiefe. Zwar hat man die Chance den Ball zu schmettern, doch im Großen und Ganzen entpuppt es sich schnell zu einem wahlloses Buttonsmashing.

Abschließend bin ich etwas skeptisch was den Bereich der Langzeitmotivation angeht. Im fertigen Spiel soll es natürlich noch weitere Spielmodi und eine Menge Freischaltbares geben, doch ob dieses auf langer Sicht fesseln kann, bleibt abzuwarten.

Prognose: Gut!

Nüchtern betrachtet steht uns mit ARMS ein wunderbarer und vielversprechender Multiplayer Titel für die Nintendo Switch ins Haus. Auch wenn der Volleyball-Modus mich persönlich nicht überzeugen konnte, machen die intensiven eins gegen eins Kämpfe dafür umso mehr Spaß.

Ich hoffe, dass ARMS einigermaßen Fuß fassen kann und sich zu einem Überraschungshit wie beispielsweise eines Rocket League entwickelt – das Potential dazu hat es auf jeden Fall!