Angeblich Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One in Arbeit

Gerüchten zufolge befindet sich Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One in Arbeit. Capcom soll angeblich an einer Umsetzung des Spieleklassikers aus dem Jahr 2006 für PS4 und Xbox One arbeiten. Das will zumindest Kotaku von zwei voneinander unabhängigen Quellen erfahren haben.

Diese Quellen stammen aus dem europäischen Handelsgewerbe und listen Okami HD mit einem Erscheinungstermin am 12. Dezember 2017. Das Spiel soll demnach auf Disc im Einzelhandel veröffentlicht werden. Die von einander unabhängigen Quellen sind in verschiedenen Ländern beheimatet, ob an dem Gerücht allerdings wirklich etwas dran ist, wissen wir nicht.

Capcom hat die Meldung bislang nicht kommentiert. Vielleicht erfahrt ihr ja schon auf der gamescom mehr dazu.