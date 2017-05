Vor etwa vier Wochen berichteten wir, dass der Online-Shop Gamefly den Shooter Call of Duty: Modern Warfare Remastered als eigenständiges Spiel listet. Nun ist das Spiel auch auf Amazon Japan aufgetaucht.

Genau wie in dem Leak vor etwa einem Monat soll die PS4-Version demnach am 20.06. erscheinen, die Xbox One-Version einen Monat später am 20. Juli. Activision hat die eigenständige Version bislang jedoch noch nicht angekündigt.