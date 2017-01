Alle Infos aus der Fire Emblem Direct

Gestern Abend fand der Nintendo Direct Livestream zur beliebten Strategie-Rollenspiel-Serie Fire Emblem statt und der hatte es mächtig in sich. Wir haben für euch alle Informationen zu den neuen Spielen.

Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentia

Den Anfang machte Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentina, welches bereits am 19. Mai für den Nintendo 3DS erscheinen soll. Protagonisten des Spiels sind diesmal Alm und Celica. Spielerisch orientiert sich der Titel am zweiten Serienableger, der seinerzeit exklusiv in Japan erschien.

Allerdings setzt Fire Emblem Echoes – Shadows of Valentina auf ein überarbeitetes Kampfsystem und eine aufgehübschte Grafik. Außerdem soll es zwei neue amiibo-Figuren zum Spiel geben.

Fire Emblem Switch (Arbeitstitel)

Eine wirklich handfeste Neuankündigung eines Ablegers für Nintendo Switch gab es zwar nicht zu sehen, doch eine kleine Information durfte natürlich trotzdem nicht fehlen. Fire Emblem Switch befindet sich in Arbeit und wird im Jahr 2018 für die neue Nintendo Konsole erscheinen.

Dennoch erfreulich, dass Warriors nicht der einzige Serienteil für die neue Konsole darstellen wird.

Fire Emblem Warriors

Das Actionspiel Fire Emblem Warriors statt natürlich im Mittelpunkt der Präsentation. Wie zu sehen war, verknüpft der Titel gekonnt Spielelemente der Warriors-Reihe von Koei Tecmo mit dem Fire Emblem-Universum.

Zudem kündigte Nintendo an, dass das Spiel nicht nur für die Nintendo Switch, sondern zeitgleich auch für den New 3DS erscheinen wird.

Einzige Hiobsbotschaft: Auf alten 3DS-Modellen wird der Titel leider nicht spielbar sein. Erscheinen soll das Spiel im Herbst 2017.

Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes hieß die Überraschung des Abends. Der Titel stellt nämlich nach Super Mario Run den nächsten Mobile-Titel von Nintendo dar. Das taktische RPG für mobile Endgeräte erscheint bereits am 02. Februar auf Android und ist noch dazu kostenlos. Eine Umsetzung für iOS erscheint etwas später.

Der Titel gibt sich an Smartphone-Displays angepasst und wartet mit einer Drag&Drop-Steuerung auf. Grundsätzlich funktioniert Heroes, wie alle anderen Fire Emblem-Titel auch. Allerdings fallen die Schlachtfelder deutlich kleiner aus, weshalb die Position eigener Einheiten und das Terrain deutlich mehr ins Gewicht fallen.

Das an sich kostenlose Spiel wird optionale In-App-Käufe bieten. Damit können sogenannte Orbs gekauft werden, mit denen man neue Charaktere freischaltet. Allerdings lassen sich diese auch durch längeres Grinden erspielen. Allerdings erhält man für die Orbs zufällige Charaktere, sodass man nicht bestimmen kann, welche Figur man gerne freischalten möchte.

Nahezu alle bekannten Charaktere des Fire Emblem-Universums sollen laut Nintendo mit von der Partie sein. Steigen die Helden im Level auf, erhöht sich ihr Sterne-Wert, der anzeigt, wie gut diese im Kampf sind. Das bekannte Permadeath-Feature soll es im mobilen Ableger allerdings nicht geben.

Auf der offiziellen Homepage kann man sich zudem bereits vorab registrieren.