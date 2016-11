Wie Adam Orth, der CEO von Entwickler Three One Zero, berichtet, wird das Actionspiel ADR1FT nicht mehr für die Xbox One erscheinen.

Warum die Umsetzung des Weltraum-Erkungsspieles, das bereits für die PlayStation 4 erhältlich ist, nun gestrichen wurde, ist unklar.

„ADR1FT wird nicht mehr für die Xbox One erscheinen. Ich hoffe die Fans finden einen Weg, das Spiel auf anderen Plattformen zu genießen.“