Am kommenden Freitag erscheint der langersehnte Fun-Racer Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch in Deutschland. Unsere Kollegen von IGN hatten bereits die Möglichkeit das komplette Spiel ausgiebig zu testen und haben ein Video veröffentlicht, in dem ihr alle acht Battle-Kurse aus dem Spiel begutachten könnt. Neben einigen Klassikern, haben es auch neue Kurse in das Rennspiel geschafft, aber seht am besten selbst.

Mario Kart 8 Deluxe Battle-Kurse:

Quelle: IGN