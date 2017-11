Grinding Gear Games kündigt Erweiterung zu Path of Exile an

Grinding Gear Games hat eine Erweiterung zum Rollenspiel Path of Exile angekündigt. Im Dezember soll War for the Atlas kostenlos für alle Spieler erscheinen. Die Erweiterung soll vor allem das Endgame erweitern und bietet 32 neue Karten, wie auch mehrere neue Ausrüstungsgegenstände.

8. Dezember 2017 für PC, wenig später für die Xbox One

Das Addon soll einen neuen Story-Abschnitt beinhalten, welcher sich mit dem Krieg zwischen „The Sharper“ und „The Elder“ befasst. Dabei sollen die Spieler die Wahl haben, sich einer von beiden Fraktionen anzuschließenNeben den oben angesprochenen Ausrüstungsgegenständen und neuen Karten, wird auch die sogenannte „Abyss Challenge League“ eingefügt. Ausführliche Details zur Erweiterung findet ihr hier!

