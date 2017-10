Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre Review

Professor Layton ist zurück! Obwohl so richtig doch nicht… In Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, schlüpft ihr in die Haut von Katrielle, der Tochter des berühmten Professors. Eine weitere Besonderheit in dem neuen Layton-Spiel stellt die Veröffentlichungsstrategie dar. Denn der von Level-5 entwickelte Knobeltitel ist kein exklusives Nintendo 3DS-Spiel, sondern ist auch für aktuelle Smartphones verfügbar. Ob der Titel dennoch ein Knobelfest darstellt, haben wir versucht für euch herauszufinden.

Aller Anfang ist schwer

Professor Layton gilt als ein echter Rätsel-Spezialist, dem keine Knobelaufgabe zu schwer und Abenteuer zu gefährlich ist. Kein Wunder, dass ihm seine Tochter nacheifern will. So gründet die junge Katrielle im Herzen Londons eine Detektei, um sich ihre ersten Lorbeeren zu verdienen. Zur Seite stehen ihr bei ihren Fällen, der etwas tollpatschige Ernest und ein sprechender Hund names Sherl, der unter Gedächtnisverlust leidet. Erzählt wird die Gesichte serientypisch mit Hilfe von sehr schön animierten Zwischensequenzen, die auch in Deutsch vertont wurden. Leider fällt hier jedoch direkt auf, dass der Titel diesmal keinen 3D-Effekt im gesamten Spiel besitzt.

Auch die Geschichte rund um Katrielle wirkt im Vergleich zu den bisherigen Serienteilen etwas langweilig und kann kaum mit Spannungsmomenten punkten. Das Geschehen plätschert recht vorhersehbar dahin, wodurch viele Dialoge im Spiel recht belanglos erscheinen.

Nichtsdestotrotz wollen wir der jungen Katrielle bei ihren ersten Fällen helfend unter die Arme greifen und gehen dabei gleich mehreren geheimnisvollen Ereignissen nach. Anders als in den Abenteuern ihres Vaters stehen somit mehrere kleinere Fälle als ein großes Mysterium im Fokus. Doch ganz ohne Mysterium kommt auch der neue Serienableger nicht aus. Denn wie von Geisteshand ist Professor Layton schon seit geraumer Zeit verschwunden und Katrielle versucht ihren geliebten Vater wieder ausfindig zu machen.

Bekannte Gameplay-Ideen

Auch wenn wir es in Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre mit einer neuen Protagonistin zu tun bekommen, so bleib das Gameplay vergleichbar zu den bisherigen Serienteilen. Unterwegs in London erleben wir ein charmantes Abenteuer, welches uns vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten führt und in Kontakt mit den skurrilsten Charakteren bringt, von denen einige hilfreiche

Hinweise zu unseren Fällen bereithalten und andere uns hingegen mit Rätseln auf die Probe stellen wollen. Die Rätsel gestalten sich dabei wie in den Vorgängern zumeist als Logikrätsel, für deren Lösung ihr mit sogenannten Pikarat belohnt werdet. Über den Touchscreen knobelt ihr an den Lösungen der Aufgaben und könnt auf Wunsch mit dem nötigen Einsatz an Hinweismünzen auch Tipps anzeigen lassen.

Insgesamt hält das Spiel rund 185 Kopfnüsse für euch bereit, wobei diesmal nicht alle Rätsel qualitativ überzeugen können und Unterschiede deutlich spürbar sind. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass ein Großteil der Rätsel dank des Abwechslungsreichtums und der Vielfalt überzeugen kann. Angefangen von Logik- und Denkaufgaben, gibt es auch einige Kombinieraufgaben und Schiebepuzzle. Zwischen den Rätseln erkunden wir diverse Schauplätze mit Hilfe des Touchscreens, unterhalten uns mit Charakteren und dürfen uns über zahlreiche Querverweise zu Londons wohl bekanntesten Detektiv, Sherlock Holmes freuen.

Darüber hinaus gibt es aber auch weitere Methoden für euren Zeitvertreib als Nachwuchs-Detektivin. So könnt ihr auch euer Können als Innenarchitektin bei der Einrichtung eines Ladens unter Beweis stellen, Katrielle mit alternativen Kleidungsstücken bekleiden und ein witziges Minispiel mit dem Hund Sherl spielen.

Die Schattenseiten und die Technik

Auch wenn Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre auf den ersten Blick wie eine konsequente Fortsetzung der beliebten Knobelreihe aussieht, so muss man doch festhalten, dass dem Spiel immer wieder das Tempo ausgeht und Leerlauf zwischen einigen Rätseln eintritt. Viele Dialoge präsentieren sich etwas inhaltslos oder sind viel zu lang gehalten, sodass man oft einige Minuten ohne eine einzelne Rätselaufgabe verbringt.

Zudem sind uns einige Patzer bei den Rätseln aufgefallen. Hier und da bekamen wir den Eindruck, dass die Knobelaufgaben nicht ganz so gut durchdacht waren wie in den Vorgängern. Immerhin können wir Skeptiker jedoch beruhigen, die denken, dass der Titel durch seine Smartphone-Wurzeln nicht gut auf den Nintendo 3DS umgesetzt sein könnte. Die Bedienung funktioniert ohne jeden Tadel und das Abenteuer lässt sich wie gewohnt sehr gut steuern.

Auch bei der Inszenierung lässt der Titel keine Bedenken zu, dass es sich hier um ein liebloses Mobile-Spiel einer bekannten Marke handeln könnte. Die Charaktere, die tolle deutsche Synchro und vor allem die Zwischensequenzen wissen zu gefallen. Leider fehlt dem Spiel diesmal eine 3D-Funktion, was langsam zur (traurigen) Gewohnheit bei aktuellen 3DS-Spielen wird.

Fazit:

Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ist ein gutes Rätselspiel, welches jedoch nicht ganz an die Klasse der Hauptspiele der Reihe heranreichen kann. Dafür fehlen dem Titel einfach die Besonderheiten, die man nach dem Ende der Hauptreihe hätte erwarten können. Anstatt neue Ideen zu verwirklichen geht das Spiel viel mehr Kompromisse ein und verzichtet auf den 3D-Effekt und spezielle 3DS-Features. Nichtsdestotrotz ist das Rätselabenteuer von der sympathischen Katrielle für Knobelfreunde und Anhänger der Reihe einen Blick wert, da euch ein guter Mix aus zahlreichen Rätselformen inmitten einer gelungenen Präsentation geboten wird. Leider nehmen die teils sehr langen Dialoge dem Spiel etwas an Fahrt raus, was durch die sehr gelungenen Zwischensequenzen im Comicstil jedoch kompensiert werden kann. Unterm Strich erwartet euch hier ein gelungenes Gesamtpaket, dem jedoch das nötige Etwas zum Hitstempel fehlt.