Rime – Neues Gameplay-Material bietet Einsicht auf die rätselhafte Insel

Rime von Tequila Works‘ erscheint am 26.05.2017 für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Mit ein wenig Verspätung wird es Rime auch für die Nintendo Switch geben. Veröffentlicht wird es in digitaler- und in einer physischen Form zu einem Preis von 34,99 €. Allerdings wird die Version für die Nintendo Switch mit 44,99 € etwas teurer angepriesen.

Eine Insel voller Rätsel und Puzzle

In Rime schlüpft ihr in die Rolle eines Jungen und erforscht zusammen mit einem Fuchs-Begleiter eine rätselhafte Insel. Dabei erwarten euch zahlreiche Rätsel und Puzzle. Das wunderschöne Abenteuer soll dabei stets an Titel wie Ico und The Last Guardian erinnern.

Die Rätsel sollen dabei sehr abwechslungsreich ausfallen, demnach muss unser junger Entdecker beispielsweise vier Statuen mit seiner Stimme aktivieren, um schließlich eine Tür zu öffnen.

Zudem erwarten euch nicht nur Rätsel und Puzzle, sondern auch weitere Gefahren wie zum Beispiel einen riesigen Greifvogel, welcher euch nach dem Bildschirmleben trachtet. Die Kollegen von IGN haben ein paar nette Gameplay-Videos erstellt, welche wir euch an dieser Stelle zeigen wollen: