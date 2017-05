Amiibo – Die neuen The Legend of Zelda Amiibo können vorbestellt werden!

Im letzten Nintendo Direct wurden die neuen Amiibo vorgestellt. Jetzt können diese bei Amazon vorbestellt werden und fallen zu je 19,99 € an. Die Amiibo schalten zusätzliche Inhalte in den Spielen von Nintendo frei. Dementsprechend erhaltet ihr in The Legend of Zelda: Breath of the Wild beispielsweise das Pferd Epona oder neue Ausrüstung.

Hier die Amiibo:

Quelle

