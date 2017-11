3D-Plattformer A Hat in Time erhält Releasetermin

Der 3D-Plattformer A Hat in Time hat endlich seinen finalen Releasetermin auf Xbox One und PlayStation 4 erhalten, nachdem das Spiel bereits seit Oktober für den PC erhältlich ist.

Entwickler Gears for Breakfast und Publisher Humble Bundle verkünden heute feierlich, dass das Hüpfspiel pünktlich zum Nikolaus-Tag am 06. Dezember 2017 für die beiden Konsolen erscheinen wird.

In A Hat in Time schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Mädchens, das durch das Weltall reist. Doch ihre Reise nimmt ein jähes Ende, als ihr gesamter Treibstoff verloren geht. Verstreut ist er auf einem nahen Planeten, auf dem ihr springen, kämpfen und die gesamte Welt erkunden müsst, um eure Reise fortsetzen zu können.

Insgesamt 35 abwechslungsreiche Level erwarten euch in dem Abenteuer, dessen Bewertungen auf Steam äußerst positiv ausfallen.