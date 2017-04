3D kann ja jeder. Das ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild im NES-Stil!

Auch fast zwei Monate nach seinem Release ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild in aller Munde. Kein Wunder, haben wir es hier doch mit einem der besten Spiele aller Zeiten zu tun.

Wie wir (hoffentlich) mittlerweile alle wissen, startete das Spiel als 2D-Prototyp bei Nintendo. Nun hat sich ein findiger Bastler daran gemacht, ein komplettes 2D Breath of the Wild zu erschaffen.

Breath of the NES, so der Name des Spiels, erinnert stark an die Anfänge der Reihe, wartet aber mit einer deutlich größeren und interaktiveren Welt auf, als es damals überhaupt möglich war.

Eine Demoversion für den PC ist bereits erhältlich, diese könnt ihr hier herunterladen: KLICK

