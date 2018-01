2D-Action-Plattformer Aegis Defenders erscheint am 08. Februar

Ein weiterer großartiger Indie-Titel für die Nintendo Switch. Der 2D-Action-Plattformer Aegis Defenders, der über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wurde, wird für die aktuelle Nintendo-Konsole erscheinen.

Aegis Defenders vermischt klassische Plattformer-Elemente mit einer Prise Tower-Defense-Strategie und ist bislang auf PC und PlayStation 4 verfügbar.

Erkunden, bauen, verteidigen: So lautet die Devise in dieser besonderen Mischung aus Action-Plattformer und Tower-Defense-Strategie.

Schlüpfe in die Rolle eines Teams von Ruinhunters auf der Suche nach der einzigen Rettung für ihr Dorf – eine sagenumwobene Waffe namens Aegis.