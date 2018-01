2018 wird ein legendäres Pokémon-Jahr

Die Pokémon Company hat heute mit einer ganz besonderen Ankündigung die Fans des Franchises verzückt. So will das Unternehmen 2018 als legendäres Jahr feiern, in dessen Verlauf einige der begehrtesten der bisher entdeckten Pokémon gefeiert werden. Von Februar bis November werden Legendäre Pokémon in den unterschiedlichen Bereichen des Franchise in den Vordergrund gestellt, unter anderem durch monatliche Pokémon-Verteilungsaktionen für die Videospiele, neue Produkte des Pokémon-Sammelkartenspiels, Aktionen für mobile Spiele und besondere Zeichentrickangebote. Wir können also sehr gespannt sein, auf welche Überraschungen wir uns in diesem Jahr freuen können.

J.C. Smith, Senior Director of Consumer Marketing bei The Pokémon Company International äußerte sich wie folgt:

„Als Dankeschön an alle Trainer, die sich für Pokémon im Laufe der Jahre so treu und leidenschaftlich engagiert haben, möchten wir 2018 zu einem legendären Jahr machen. Wir geben Fans die Gelegenheit, diese mächtigen Legendären Pokémon markenweit kennenzulernen, während wir deren Rolle in der Historie des Franchise als Anlass zum Feiern nehmen.“

Ankündigungs-Video zur Aktion:

Quelle: PM The Pokémon Company